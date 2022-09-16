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Spor

Trabzonspor, Djaniny'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, tecrübeli hücum oyuncusu Djaniny'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

IHA-DHA16 Eylül 2022 Cuma 14:10 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Djaniny'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için 1.600.000.-Euro ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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