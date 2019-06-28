Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Trabzon'a gelen oyuncu sağlık kontrolünden geçti ve bordo mavili ekiple sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

Geçtiğimiz sezona Avusturya ekibi LASK Linz'da başlayan ve devre arasında FC Juniors OÖ'ye kiralanan genç oyuncu burada çıktığı 14 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Doğan Erdoğan'ın adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

Trabzonspor daha önce renklerine Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı ve Taha Tunç gibi gençleri kadrosuna katmıştı