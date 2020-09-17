17 Eylül 2020 Perşembe 22:03 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:48

Süper Lig'de sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak, Afobe ve Baker'ı kadrosuna katan bordo-mavililerde bir de ayrılık yaşandı. Fırtına, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.