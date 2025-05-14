Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

Orta sahasına takviye yapmak isteyen bordo mavililerin, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'ten sürpriz bir isme yöneldiği ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, Ligue 2 temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcusu Enzo Bardeli ile ilgileniyor.

Haberde, Bardeli'nin Dunkerque'ten ayrılmaya ve yurtdışında bir fırsat kovalamaya hazır göründüğü belirtildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız futbolcuya Parma, Salzburg, Slavia Prag'ın yanı sıra Alman ve Suudi Arabistan takımlarından da ilgi olduğu ileri sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon 37 maça çıkan Enzo Bardeli, takımına 7 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlarken, Avrupa'da en çok kilit pas yapan oyuncular sıralamasında ilk 10'a girdi.