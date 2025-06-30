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Spor

Trabzonspor dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef genç orta saha Himad Abdelli

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo mavili ekip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'de forma giyen Himad Abdelli'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2025 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Trabzonspor dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef genç orta saha Himad Abdelli
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Trabzonspor orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda Fransa'dan bir ismi gündemine aldı. Foot Mercato'dan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bordo-Mavililer, Ligue 1 ekiplerinden Angers'de forma giyen Himad Abdelli'yi transfer listesine ekledi. Haberde, yalnızca Trabzonspor'un değil, İngiltere Championship takımlarından Leeds United ve İtalya Serie A temsilcisi Torino'nun da 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği belirtildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Himad Abdelli'nin Angers ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Cezayirli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Himad Abdelli geçtiğimiz sezon oynadığı 36 resmi maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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