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Spor

Trabzonspor dümeni Portekiz'e kırdı! Hedef 25'lik sol bek Bruno Onyemaechi

Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremeyen Trabzonspor transfer dönemi için kolları sıvadı. Portekiz basınında çıkan habere göre bordo mavili ekip, Boavista forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Bruno Onyemaechi'nin peşine düştü. İşte detaylar...

28 Kasım 2024 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Trabzonspor dümeni Portekiz'e kırdı! Hedef 25'lik sol bek Bruno Onyemaechi
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Ara transfer döneminde ciddi atılımlar yapması beklenen Trabzonspor için Portekiz basınından sürpriz bir haber geçildi.

TRABZONSPOR'UN YENİ GÖZDESİ ONYEMAECHI

Ojogo'da yer alan habere göre Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Bruno Onyemaechi'nin peşinde. Haberde 25 yaşındaki sol bekin Trabzonspor için cazip bir hedef olduğu vurgulandı.

Portekiz'de Boavista forması giyen Bruno Onyemaechi, son dönemde Nijerya Milli Takımı'nda da formayı kaptı.

Onyemaechi'nin Boavista ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, sol bekin yanı sıra stoper ve ön libero bölgesinde de görev alabiliyor.

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