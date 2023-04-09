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Spor

Trabzonspor dünyaca ünlü teknik direktörü getiriyor! Herkes ters köşe oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ardından teknik direktör arayışları tam gaz devam ediyor. Sergen Yalçın ile bir sonuca ulaşamayan Trabzonspor, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov için harekete geçti. İşte detaylar..

9 Nisan 2023 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Trabzonspor dünyaca ünlü teknik direktörü getiriyor! Herkes ters köşe oldu
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve ardından Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni isimler ortaya atılmaya devam ediyor. Trabzonspor, en güçlü adayı Sergen Yalçın ile görüşmeler yapmış ancak bundan bir sonuç alınamamıştı. Bunun ardından rota bu sefer yabancı hocalara çevrildi. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktör adayı ise Rus hoca Stanislav Cherchesov oldu.

TRABZONSPOR'UN YENİ ADAYI STANISLAV CHERCHESOV

Bordo-mavililer Orhan Ak'ın ardından yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı. İlk hedefleri Süper Lig'i yakından bilen ve ligde şampiyonluk yaşamış olan Sergen Yalçın olmuştu. Ancak Karadeniz ekibi yaptığı görüşmelerden sonuç alamamasının ardından Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile ilgilenmeye başladı. Bordo-mavililer Cherchesov için girişimlere bulunmaya başladı.

STANISLAV CHERCHESOV HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI

Stanislav Cherchesov, Rusya'da birçok futbol takımda görev aldı. Uzun yıllar Rusya Milli Takımı'nın çalıştırıcılığını üstlenen deneyimli çalıştırıcı Stanislav Cherchesov, 2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda takımın başında görev aldı. Son olarak Macar kulübü Ferencváros'u çalıştıran deneyimli teknik adam görev aldığı sürelerde takımlarında önemli başarılara imza attı.

TEKNİK ANLAYIŞI

Stanislav Cherchesov, oyuncularla birebir bağ kurmaya çalışan deneyimli çalıştırıcı her oyuncunun gelişimini yakından takip ederek takımın daha iyi sonuçlar almasını hedefler.

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