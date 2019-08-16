Trabzonspor, Edgar Ie'yi Feyenoord'a kiraladı
Trabzonspor, yeni transfer Edgar Ie'nin 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır.”
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