Trabzonspor Egzon Bejtulai için düğmeye bastı

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Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Trabzonspor’da sağ bek Joao Pereira’nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran bordo mavililerin 25 yaşındaki Egzon Bejtulai’yi listeye aldığı öğrenilirken, oyuncunun 2 ay sonra boşa çıkacak olması Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Ligde Shkendija forması giyen Bejtulai milli takımın da değişmez isimlerinden biri olurken, Makedon futbolcunun defans hattının her bölgesinde oynama yeteneği, başarılı teknik adam Ünal Karaman’ı da bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.

Kiralık olarak gelen İvanildo Fernandes ve 35 yaşındaki Pereira’ya teşekkür etmeye hazırlanan 'Karadeniz Fırtınası’nın Egzon Bejtulai transferini bedavaya bitireceği öğrenilirken, tecrübeli futbolcuya bazı İtalyan takımların da talip olduğu ifade edildi.