Trabzonspor, Elijah Adebayo'nun peşinde

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı. Bordo-Mavililer, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

HEDEF: FİZİK GÜCÜ YÜKSEK SANTRAFOR

Paul Onuachu ile forvet hattında önemli bir güç kazanan Trabzonspor'un, İngiltere League One ekiplerinden Luton Town'da forma giyen Elijah Adebayo'yu gündemine aldığı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Karadeniz temsilcisi, 1.93 boyundaki Adebayo'nun fiziksel gücünü ve hava toplarındaki etkinliğini önemli bir avantaj olarak görüyor.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki İngiliz santrfor, 2024/25 sezonunda Luton Town formasıyla 41 resmi maçta görev aldı ve 5 gol kaydetti.

Trabzonspor'un oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtilirken, Adebayo'nun transfer listesinde ön sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Elijah Adebayo'nun kulübü Luton Town ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-Mavili yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.