İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2021 Çarşamba / 10 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4905
  • EURO
    9,9367
  • ALTIN
    486.922
  • BIST100
    1449.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Emmanouil Siopis'i resmen açıkladı
Spor

Trabzonspor Emmanouil Siopis'i resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Emmanouil Siopis'i kadrosuna kattı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:36
ABONE OL

Trabzonspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Manolis Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor'a 3 taksit halinde 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu ise her yıl 700 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Yunan ortasaha oyuncusu Manolis Siopis'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.000.000 Euro ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

Her bir sezon için 700.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.