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Spor

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Avusturya'ya kiralık gönderdi

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Austria Lustenau'ya kiralandığını açıkladı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Avusturya'ya kiralık gönderdi
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Trabzonspor 19 yaşındaki forveti Emrehan Gedikli'yi Avusturya 1. Lig takımı Austria Lustenau'ya kiraladığını duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi geçtiğimiz yılın ara transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmıştı. Emrehan'ın bordo mavili takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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