Trabzonspor, Esteban'ın menajeriyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı
Bordo-mavili kulüp, sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrılan kaleci Esteban'ın menajeri ile fesih konusunda anlaşma sağladı.
Trabzonspor yönetimi tek taraflı olarak sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Esteban Alvarado'nun menajeri ile sözleşmenin feshi konusunda büyük oranda anlaştı.
Bu konuda herhangi bir maddi yükümlülüğün altına girmek istemeyen yönetim FIFA'ya yaptığı başvurudan gelecek olan karara göre hareket edecek.
(Sabah)
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