Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, Antalyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçını kazanması halinde bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi elde edecek.

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Onazi ile Novak'ın sakatlıkları bulunuyor, Rodallega ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Pereira ile Abdülkadir Ömür, maçta forma giyebilecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor 46. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 46 gol atarken, 17 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira - Hüseyin - Hosseini - Ibanez - Sosa - Abdülkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Yusuf - Nwakaeme - Ekuban

Antalyaspor: Boffin - Nazım - Bahadır - Diego - Cissokho - Charles - Zeki - Amilton - Hakan - Fredy - Doukara