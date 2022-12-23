Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

İki takım hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçlarını kazanmış ve son 16 turuna kalmıştı.