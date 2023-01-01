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Spor

Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

AA1 Ocak 2023 Pazar 22:40 - Güncelleme:
Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor ile 5 Ocak Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, 2 günlük iznin ardından Giresunspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Oyuncular, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçında sahadan 4-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı.

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