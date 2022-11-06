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Spor

Trabzonspor evinde kaybetmiyor

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sahasında yenilmezlik serisi 31 maça çıktı.

AA6 Kasım 2022 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Trabzonspor evinde kaybetmiyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak sahasında 2 puan kaybetti.

Trabzonspor'un, ligde iç sahada yenilmezlik serisi 31 maça çıktı.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 608 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 31 karşılaşmasında 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

BAKASETAS VE TREZEGUET CEZALI

Sahasında 2 puan kaybeden Trabzonspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın son dakikalarında sarı kart gören Bakasetas ve Trezeguet, 4. sarı kartlarına ulaşarak cezalı durumuna düştü. Bu futbolcular, gelecek hafta MKE Ankaragücü karşısında takımda yer alamayacak.

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