  • Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. 57 puanla ligde 3. sırada yer alan bordo mavililer, Eyüpspor maçını kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 08:49
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

