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Spor

Trabzonspor ezeli rakiplerini solladı

Zirvede ezeli rakiplerine en az 9 puan fark atan Trabzonspor'un piyasa değeri 3.5 milyar TL'nin üzerine çıktı. Fırtına'yı 2.9 milyar TL ile Fenerbahçe, 2.2 milyar TL ile Galatasaray ve 1.3 milyar TL ile Beşiktaş takip etti.

Akşam17 Kasım 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:43
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Trabzonspor sadece puan cetvelinde değil, piyasa değerinde de ezeli rakiplerine büyük fark attı. Ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a en az 9 puan fark atan Bordo-Mavililer, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Son 6 ayda yatırımcısına yüzde 250 kazandıran Karadeniz ekibinin hisseleri, 2.35 TL'den, 8.3 TL'ye kadar yükseldi. Dün de borsada 8.5 TL'yi gören Trabzonspor'un piyasa değeri de kapanışta 3.5 milyar TL oldu. Bu durum Fırtına'nın borsada işlem gören spor şirketleri arasında en değerli şirket olmasını da sağladı.

Trabzonspor'un borsadaki piyasa değerine en yakın rakip ise Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler 2.9 milyar TL civarındaki değeriyle ikinci sırada yer aldı. Borsada işlem gören bir diğer büyük takım Galatasaray ise 2.24 milyar TL'lik değerle üçüncülüğü elde etti.

BEŞİKTAŞ TAVANDAN TABANA İNDİ

Geçen sezon şampiyonlukta hisseleri 13 TL'yi gören ancak beklentinin gerçekleşmesinin ardından hızlı bir düşüş yaşayan Beşiktaş ise piyasa değerinde son sırada yer aldı. Geçen sene en değerli şirket konumuna yükselen Siyah-Beyazlılar bu günlerde 1.4 milyar TL'lik değeriyle yatırımcısını üzüyor.

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