Trabzonspor'da Rodallega'nın ayrılmasından sonra forvet arayışı devam ediyor. Gurbetçi oyuncu Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam ile anlaşamayan bordo-mavililer, bu transferi beklemeye alırken ismi ilk olarak gündeme gelen Nimes'in Faslı golcüsü Rachid Alioui ile de temasların yeniden başladığı belirtildi.

Bonservisi elinde olan Rachid'e son yapılan teklifte mini bir iyileştirme daha yapan bordo-mavililer oyuncunun cevabını beklemeye çekildi.

Rachid dışında İsveçli golcü Marcus Berg ile de temas halinde olan Trabzonspor oyuncuya teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. Ancak İsveçli golcünün taliplerinin çoğalması yüzünden yönetim daha fazla vakit kaybetmeden bu transferi bitirmek istiyor.

(Sabah)