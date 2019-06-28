Trabzonspor, Faslı forvet Rachid Alioui için de temaslara yeniden başladı
Trabzonspor'un teklif yaptığı İsveçli golcü Marcus Berg için her geçen gün yeni bir talip çıkıyor. Bu transferi beklemeye alan bordo-mavili kulüp ayrıca Faslı forvet Rachid Alioui için de temaslara yeniden başladı.
Trabzonspor'da Rodallega'nın ayrılmasından sonra forvet arayışı devam ediyor. Gurbetçi oyuncu Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam ile anlaşamayan bordo-mavililer, bu transferi beklemeye alırken ismi ilk olarak gündeme gelen Nimes'in Faslı golcüsü Rachid Alioui ile de temasların yeniden başladığı belirtildi.
Bonservisi elinde olan Rachid'e son yapılan teklifte mini bir iyileştirme daha yapan bordo-mavililer oyuncunun cevabını beklemeye çekildi.
Rachid dışında İsveçli golcü Marcus Berg ile de temas halinde olan Trabzonspor oyuncuya teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. Ancak İsveçli golcünün taliplerinin çoğalması yüzünden yönetim daha fazla vakit kaybetmeden bu transferi bitirmek istiyor.
(Sabah)
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