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Spor

Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 16.00'da başlayacak.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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