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Spor

Trabzonspor, Fatih Karagümrük mesaisine başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fatih Karagümrük mesaisine başladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Bordo-mavili takımda, dün oynanan Fenerbahçe maçında süre almayan oyuncular ise tamamlama antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de 32 resmi maça çıkan Trabzonspor 14 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 48 puan ile ligde 8. sırada yer alıyor.

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