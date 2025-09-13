Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeye çalışacak.



680 GÜNLÜK ÖZLEM

Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.



EN GOLCÜ ONUACHU

Trabzonspor'un yarınki mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak.

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı.

Karadeniz ekibinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti.

Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en golcü oyuncusu olmuştu.



EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor.

Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak.

Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.