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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle borsada uçuşa geçti!

Trabzonspor'un dünkü Fenerbahçe galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri haftaya yüzde 5,7 yükselişle başladı.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:07
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Süper Lig'in 9. haftasındaki karşılaşmaların sonuçları Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi fiyatlarını da etkiledi.

Kendi evinde Fenerbahçe'yi, 3-1 yenen Trabzonspor'un hissesi haftaya yüzde 5,7 artışla başlamasının rdından şu sıralarda yüzde 5 yükselişle 3,31 liradan işlem görürken, Fenerbahçe hisseleri yüzde 2 düşüşle 30,22 lira seviyesinde bulunuyor.

Hafta sonu Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray hisseleri değişim göstermezken, Başakşehir'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5'e yakın düşüş kaydetti.

Hafta sonu oynanan maçların ardından Trabzonspor 21 puanla Süper Lig'de liderliğe yükselirken, Fenerbahçe 19 puanla ikinci, Beşiktaş ve Galatasaray 17'şer puanla sırasıyla üçüncü ve beşinci sırada bulunuyor.

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