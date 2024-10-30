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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman kararı! Resmi açıklama yapıldı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada konuk ekibin taraftarları yer alamayacak.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman kararı! Resmi açıklama yapıldı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü. Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.

Karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personel görev yapacak.

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