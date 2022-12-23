Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, saat 19.00'da karşılaşacak.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 13 resmi maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puanla 7. sırada yer aldı.