29.01.2020 12:44 - Güncelleme: 29.01.2020 13:01

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Mücadelenin VAR hakemliğini Koray Gençerler yapacak, AVAR ise Kadir Sağlam.

İşte 20. haftanın hakemleri:

31 Ocak Cuma

20.00: Başakşehir - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)

1 Şubat Cumartesi

14.00: Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Halis Özkahya)

17.00: Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Ümit Öztürk)

20.00: Trabzonspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

2 Şubat Pazar

13.30: Ankaragücü - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

16.00: Gaziantep FK - Sivasspor (Arda Kardeşler)

16.00: Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (Mete Kalkavan)

19.00: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor (Zorbay Küçük)

3 Şubat Pazartesi

20.00 Denizlispor - Göztepe (Mustafa Öğretmenoğlu)