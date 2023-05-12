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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki akşam antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Antrenman rondo çalışmasının ardından dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili futbolculardan hafif sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil ise takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 48 puanla ligde 7. sırada bulunuyor.

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