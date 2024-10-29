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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor.

DHA29 Ekim 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
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Trabzonspor Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30'da yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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