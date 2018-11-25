Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına "dur" demek hem de moral bulmak istiyor.

- 8 yıllık galibiyet özlemi

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak maçta yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, 8 yıl aradan sonra taraftarına Fenerbahçe karşısında 3 puan hediye etmenin mücadelesini verecek.

- Kapalı gişe oynanacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri perşembe günü tükendi.

Toplam 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nın güvenlik nedeniyle ayrılan bölümlerinin haricindeki yerleri bordo-mavili taraftarlar dolduracak.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak.

Fenerbahçe cephesi

Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı.

Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira - Toure - Hüseyin - Novak - Onazi - Sosa - Yusuf - Abdülkadir - Nwakaeme - Rodallega

Fenerbahçe: Harun - Isla - Neustadter - Skrtel - Hasan Ali - Mehmet Topal - Elif Elmas - Ayew - Valbuena - Frey - Slimani