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Spor

Trabzonspor, Ferencvaros mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında evinde Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 22:49 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ferencvaros mesaisine başladı
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme, diğerleri ise koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavililer, 31 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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