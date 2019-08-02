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Trabzonspor, Fernandes ile görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaston Campi'nin ardından stopere bir takviye daha yaptı ve Sporting'den 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'i kiraladı.

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Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Çarşamba akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen 1,94 boyundaki Ivanildo, sağlık kontrollerinin ardından anlaşmayı imzalamıştı.

Portekiz basını, oyuncunun Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan SPAL'ın da istediğini ancak Trabzonspor'un transferde sona geldiğini vurguladı.

Portekizli stoper, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Moreirense'de 26 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

Polisten ibretlik ceza!

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