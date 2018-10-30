Trabzonspor FIFA'lık oluyor

Ekonomik krizle boğuşan Trabzonspor'da büyük bir tehlike kapıda. Trabzonspor'da Sosa, Kucka ve Burak için bonservis taksitleri ödenmezse kulüpleri FIFA’ya gidiyor haberini, Başkan Ahmet Ağaoğlu doğruladı. Trabzonspor’un bir hafta içerisinde yaklaşık 25 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Sosa ve Kucka için İtalyan ekibi Milan’a 2 milyon 250 bin euro ödeme yapılması gerekiyor. Burak Yılmaz için de Çin’in Beijing Sinobo Guoan takımına 250 bin euro ödenecek. Trabzonspor ayrıca mevcut futbolculara da yaklaşık 10 milyon TL para ödeyecek. Toplam 25 milyon TL ödeme yapacak olan bordo-mavili yönetim bu paralar için kaynak arayışlarını da sürdürüyor.

Başkan Ağaoğlu, “Milan ve Beijing Guoan’a transfer taksiti ödeyeceğiz. Ödeme olmazsa FIFA tehlikesi var” ifadelerini kullandı.

(Karadeniz Gazete)