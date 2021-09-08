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Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçında Nwakaeme'ye güveniyor

Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un hafta sonu sahasında konuk edeceği Galatasaray maçında en büyük gol güvencelerinden biri Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme olacak.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:59
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Sezona iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresunspor maçlarında 1'er gol attı.

Nwakaeme, Galatasaray'a da gol atması halinde ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış olacak.

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