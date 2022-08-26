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Spor

Trabzonspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Misafir tribün biletlerinin ise yarın saat 14.00'ten itibaren 250 liradan satışa sunulacağı vurgulandı.

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