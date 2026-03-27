Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavililer hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.