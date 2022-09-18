Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayan Trabzonspor - Gaziantep FK müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ali Şansalan. Müsabakanın VAR koltuğunda Serkan Tokat otururken, AVAR'da Alper Ulusoy bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TRABZONSPOR: 1 - GAZİANTEP FK: 2

GOL: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Lazar Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet (Trabzonspor)



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo.