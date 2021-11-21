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Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA21 Kasım 2021 Pazar 20:36 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 20:36
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Takım, antrenmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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