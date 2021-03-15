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Spor

Trabzonspor geçen sezona göre 30 gol geride

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında rakip filelere 65 gol göndermişti. Bordo mavililer bu sezon ise 35 gol atabildi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 10:34 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:34
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Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında sorun yaşıyor.

Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor.

En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönemde 34 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 53 gol, 2018-2019 sezonunda 52 gol kaydetmişti.

GEÇEN SEZONDAN 30 GOL DAHA AZ

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un de gol yollarındaki başarısıyla rakip filelere 65 gol göndermişti.

Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 30 gol daha az kaydederek bu başarısının uzağında kaldı.

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Trabzonspor, son 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda sahasında Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 4 haftada 4 puan alan bordo-mavililer, zirve yarışından uzaklaştı.

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