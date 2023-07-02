Trabzonspor, genç kaleci Çevikkan'ı renklerine bağladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Onuralp Çevikkan" paylaşımı yapıldı.

