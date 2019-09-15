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Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
 
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
 
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Baldırındaki ağrıları nedeniyle bugün MR'ı çekilecek Daniel Sturridge'in de kadroda yer alıp almaması buna göre netleşecek.
 
Yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
 
En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.
 
Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.
 
Gençlerbirliği cephesi
 
Ligde ilk üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasıyla kötü gidişata "dur" demeye çalışacak.
 
Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.
 
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda
 
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
 
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.
 
Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.
 
Trabzon'daki karşılaşmalar
 
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
 
Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.
 
Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Jose Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
 
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
 

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

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