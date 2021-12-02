Takvim 2 Aralık 2021 Perşembe 09:22 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:22

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan medyasına özel röportaj verdi. Ahmet Ağaoğlu kulübün durumu hakkından tut, transfer, şampiyonluk ve birçok konu hakkında konuştu.

Ağaoğlu, "Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak. Kolay olmayacağını biliyoruz" dedi.

Bordo mavililerin başkanı, "Şanslıyız çünkü Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu'nun ima ettiği isim Sassuolo forması giyen Yunan sol bek Georgios Kyriakopoulos...