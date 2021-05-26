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Spor

Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'i resmen açıkladı

Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:54 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:54
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Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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