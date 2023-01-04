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Spor

Trabzonspor, Giresunspor maçına 5 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Trabzonspor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Trabzonspor, Giresunspor maçına 5 eksikle çıkacak
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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