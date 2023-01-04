Trabzonspor, Giresunspor maçına 5 eksikle çıkacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.