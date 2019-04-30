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Trabzonspor gol bulmakta zorlanmıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 1-1'lik Fenerbahçe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon gol yollarında fazla zorluk yaşamadı.

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Bordo-mavililer, mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 37 maçın sadece 6'sından gol atmadan ayrıldı.
 
Karadeniz ekibi, ligde 30 maçın 25'inde gol atıp 5'inde suskun kalırken, kupada 7 maçın 6'sında gol atma başarısı gösterdi, 1 müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.
 
Toplam 68 gol kaydetti
 
Trabzonspor, ligde 30 maçta 53 gol atarak ligde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra en fazla gol atan 3. takım olma başarısı gösterdi.
 
Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, iki kulvarda toplam 68 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
 
Gol atamadığı maçlar
 
Trabzonspor, ligde 1. hafta Medipol Başakşehir karşısında 2-0 ve 5. hafta 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor, 9. hafta sahasında 0-0 berabere kaldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12. hafta deplasmanda 5-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor ve 22. hafta 2-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol kaydedemedi.
 
Karadeniz ekibi, kupada ise çeyrek finalde Ümraniyespor ile sahasında oynadığı karşılaşmadan golsüz ayrıldı.
 
Sadece Aytemiz Alanyaspor'a gol atamadı
 
Bordo-mavililer, ligde sadece Aytemiz Alanyaspor karşısında gol sevinci yaşayamadı.
 
Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-0, sahasında da 2-0 mağlup olarak Akdeniz temsilcisi karşısında gol atma başarısı gösteremedi.
 
Trabzonspor, ligde son 4 haftada kalan maçlardaki rakiplerine de ilk yarıda gol atma başarısı göstermişti.
 
Büyük maçları boş geçmedi
 
Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçların hepsinde gol kaydetti.
 
Bordo-mavililer, Galatasaray'ı sahasında 4-0 yenerken deplasmanda 3-1 yenildi. Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmandan da 1-1'lik sonuçla döndü.
 
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ligin ilk yarısında İstanbul'da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrılmıştı.
 
Böylelikle bordo-mavililer, söz konusu 5 karşılaşmada 10 gol atarak 2 gol ortalaması yakaladı.
 
Son 8 haftadır boş geçmiyor
 
Trabzonspor, ligde son 8 haftadır da rakip fileleri boş geçmiyor.
 
En son ligin 22. haftasında 17 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında gol atamayan bordo-mavililer, daha sonra 8 lig maçında rakip fileleri havalandırdı.
 

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