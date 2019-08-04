Trabzonspor, golcü futbolcu Alexander Sörloth'ü KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
“İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
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