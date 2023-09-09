Trabzonspor golcüsüne kavuştu

Angers'in 6 numarası Batista Mendy'yi kadrosuna katan ve sonrasında çilek transferlerine yönelen Karadeniz Fırtınası, Arsenal ile yollarını ayıran Nicolas Pepe'yi de transfer ederek adeta gövde gösterisi yaptı.

Trabzonspor santrafor olarak ise dünyaca ünlü bir isimle el sıkıştı. Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, yıldız golcüyü kiraladı.

TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un yeni golcüsü saat 22 sıralarında özel bir uçakla Trabzon'a geldi.

"BİZE HER HER TRABZON"

Havaalanında açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Bu kadar insanı bu saatte burada görmek inanılmaz bir duygu. Başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Biraz stresli günler yaşandı ama sonuç olarak buradayım. Bu arma için, hedeflere ulaşabilmek için buradayım. Maç maç bakacağım ve elimden geleni yapacağım. Hocamızla görüştüm ve Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bana anlattı." açıklamasını yaptı.

Bu transfer için tıpkı Orsic'te olduğu gibi Göztepe'ye oyuncu verilmesi söz konusu. İzmir ekibine verilecek oyuncu konusunda belirsizlik var. Trabzonspor daha önce Orsic için Taha Altıkardeş'i vermişti.

Kerem Şen'in adı geçerken, oyuncu 1. Lig'e dönmek istemiyor. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.