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  • Trabzonspor golcüsünü kaybedebilir! Premier Lig ekipleri sıraya girdi
Spor

Trabzonspor golcüsünü kaybedebilir! Premier Lig ekipleri sıraya girdi

Yaz transfer döneminin son günlerinde Southampton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Paul Onuachu, golleriyle takımın vazgeçilmezi oldu. Başarılı golcünün gösterdiği performans, İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. 4 Premier Lig kulübü, Nijeryalı futbolcu için sıraya girdi.

Sabah27 Aralık 2023 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Trabzonspor golcüsünü kaybedebilir! Premier Lig ekipleri sıraya girdi
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Sezon başında Southampton'dan kiralanan golcü futbolcu Paul Onuachu, Trabzonspor'da adeta kendini buldu.

PREMIER LİG'DEN 4 TALİP

Bordo-mavili formayla çıktığı 13 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı veren 2.01'lik forveti İngiliz ekipleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'ın gündemine aldığı belirtildi. Southampton'da gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonu kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde "Onuachu'yu bonservisi ile almamız mümkün değil. Yine kiralama olabilir. Oyuncu ile de görüşüyoruz" demişti.

SEZON RAKAMLARI

Ligin 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu fileleri sarstı. Onuachu 8 golle zirvede. Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan, Berat ve Mendy de 1'er gol attı. Alanyaspor maçında ise Aliti topu kendi kalesine gönderdi

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