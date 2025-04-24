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Spor

Trabzonspor-Göztepe maçı çocuklara ücretsiz

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getiren maçı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk taraftarlar ücretsiz olarak izledi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Trabzonspor-Göztepe maçı çocuklara ücretsiz
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Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Yavru Fırtına olan ismini "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak değiştirdiği tribünden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar maçı ücretsiz olarak izledi.

Trabzonsporlu oyuncuların formaların göğsünde çocukların çizdiği resimler yer aldı.

TSYD Trabzon Şubesi'nin organizasyonu ile basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izledi.

FİLİSTİN'E DESTEK

Trabzonspor taraftarları Filistin'e destek mesajları verdi.

Bordo-mavili taraftarlar, tribünlere 'Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil', 'Gazze'de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var', 'Zulme Lanet, Gazze'ye Özgürlük' yazılı pankartları tribünlerin önüne astılar.

  • ZiraatKupası
  • müsabaka
  • çocukbayramı

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