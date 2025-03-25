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Spor

Trabzonspor, Göztepe mesaisinde

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA25 Mart 2025 Salı 16:37 - Güncelleme:
Trabzonspor, Göztepe mesaisinde
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram katılamadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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